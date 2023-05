Wanda Nara in accappatoio | la reazione scatenata di Icardi | FOTO

(Di mercoledì 3 maggio 2023)sono sempre più chiacchierati, in particolar modo la storia d’amore è seguita sui profili social. Il calciatore ha ritrovato la serenità dentro e fuori dal campo e i risultati sono sempre più importanti. Il calciatore del Galatasaray si prepara per le ultime partite della stagione con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati. A tenere banco è anche il futuro del calciatore, non è da escludere un altro trasferimento e un ritorno in Serie A. Nel frattempo la relazione concontinua a tenere banco. Dopo un periodo di crisi, la showgirl e il calciatore sono tornati insieme e la crisi è ormai alle spalle. Sui social continuano ad aggiornare sulla storia d’amore e in particolar modo l’argentina si conferma sempre più. Leggi ...

e Maxi Lopez sarebbero stati pizzicati insieme con i tre figli in un ristorante di Buenos Airese Maxi Lopez sarebbero stati pizzicati insieme con i tre figli in un ristorante di ...Commenta per primo Maxi López è stato avvistato in un ristorante argentino con. Il Corriere dello sport riporta le dichiarazioni dell'ex Milan: 'Ci siamo seduti a mangiare insieme perché c'erano i ragazzi. Parliamo di loro, dei loro programmi. Diamo sempre priorità ai ...Commenta per primoè tornata a far parlare di sé . Come si legge su CorrieredelloSport.it, la moglie di Mauro Icardi è stata avvistata in un ristorante argentino di Buenos Aires a cena con Maxi Lopez e i ...

Wanda Nara, la rivelazione social: Zaira e l'irrefrenabile mania Tuttosport

Wanda Nara si conferma in grandissima forma: la showgirl pubblica una foto in accappatoio, la reazione di Icardi non passa inosservata ...Wanda Nara sempre più scatenata sui profili social: la reazione di Mauro Icardi ad una foto non è passata inosservata ai tifosi ...