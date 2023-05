(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - Stroncato da un malore mentre si trovava in crociera con la compagna poche ore dopo averle chiesto di sposarla davanti a tutti i passeggeri. Si è conclusa con una tragedia la storia d'amore che vedeva protagonisti Silvio Maisti, giovane autotrasportatore residente a Valmontone, e la sua compagna Valentina, madre di suo figlio. La coppia, approfittando delle festività di fine aprile, era partita per una crociera sul Mediterraneo. Un viaggio tanto desiderato, un sogno realizzato e che ha toccato l'apice delle emozioni nella serata di sabato quando Silvio, presenti tutti i passeggeri della nave e con la complicità dello staff intero, ha preso il microfono e ha chiesto a Valentina di sposarlo, consegnandole l'anello. Applausi e lacrime di gioia che nulla lasciavano immaginare quanto sarebbe accaduto a distanza di poche ore. Durante la notte, infatti, Silvio Maisti ha accusato un ...

AGI - Stroncato da un malore mentre si trovava in crociera con la compagna poche ore dopo averle chiesto di sposarla davanti a tutti i passeggeri. Si è conclusa con una tragedia la storia d'amore che ...Mancavano solo due ore per l'attracco a Civitavecchia, un ritorno sulla terraferma che preannunciava gioie e progetti per Silvio Maisti e Valeria Triolo, la coppia che si era promessa amore eterno nel ...avere bambini'. Quel nichilismo di fondo che era stato il motore dei primi lavori, oggi sembra essere evaporato di fronte alla necessità di porsi domande serie e darsi delle ...

“Vuoi sposarmi”. Lei dice sì, lui muore d'infarto AGI - Agenzia Italia

Il 35enne Silvio Maisti si trovava a bordo di una nave da crociera, quando è morto, dopo essere stato colto da un infarto. Aveva appena chiesto la mano alla sua compagna ...Sul palco della nave aveva fatto chiamare la futura moglie dallo speaker e, in ginocchio, le aveva donato l’anello della promessa ...