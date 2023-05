(Di mercoledì 3 maggio 2023), spettacolo e distacchi nella terza frazione della. Nella tappa più lunga di questa edizione (157 km) a fare la differenza non sono state le montagne o le salite, bensì il forte vento. Ad uscire vincitrice da questa situazione così complessa èVos, che aggiunge un nuovo capitolo al romanzo della sua leggendaria carriera, consolidando la Maglia Rossa conquistata ieri. La prima spaccatura in gruppo arriva a 90 km dal traguardo quando uno formato dal Team Movistar accende la corsa. La prima a fare le spese di questa accelerazione è Gaia, che si stacca quasi subito. Tutta la Trek-Segafredo rallenterà per aspettarla e per farle perdere il minimo possibile in classifica. La frazione continua su ritmi indiavolati con il ...

Nessun Iframes SPAGNA - 03 - 05 - 2023 - - Ancora un buon risultato per Francesca Barale nella seconda tappa delladi 105,8 km con partenza da Orihuela e arrivo a Pilar de la Horadada, nel sud della Spagna. La portacolori del Team DSM è arrivata col gruppo di testa, dove in volata si è imposta la ...Nessun Iframes 02 - 05 - 2023 - - Il primo tour femminile spagnolo della storia, ladi 7 tappe, è scattato ieri 1° maggio con la cronometro a squadre di 14,5 km a Torrevieja, nella provincia di Alicante. In gara anche la domese Francesca Barale del team olandese DSM ...In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...

Vuelta Femenina 2023: Marianne Vos trionfa nel caos dei ventagli, Realini e Persico sprofondano OA Sport

SPAGNA - 03-05-2023 -- Ancora un buon risultato per Francesca Barale nella seconda tappa della Vuelta Femenina di 105,8 km con partenza da Orihuela e arrivo a Pilar de la Horadada, nel sud della Spagn ...Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...