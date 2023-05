Volley | le finali di Champions League maschile e femminile si giocheranno a Torino

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le CevFinals di2022/2023si, il 20 maggio, al Pala Alpitour. Per il massimo trofeo europeo, per le donne, si affronteranno le due squadre di Istanbul, la VakifBank di Giovanni Guidetti e Paola Egonu e l’Eczacibasi Dynavit, mentre in campole due polacche Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel. Le CevSuper Finals tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona. Un montepremi totale di 1,5 milioni con una perfetta parità di genere nei premi, 500mila euro alle formazioni vincitrici siache, già 6mila biglietti ...