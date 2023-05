Volley femminile | Paola Egonu e il VakifBank sconfitti dal Fenerbahce nella gara-1 di semifinale scudetto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) IlIstanbul è stato sconfitto dalIstanbul per 3-1 (21-25; 25-13; 25-19; 25-16)-1 delladi. Le Campionesse d’Europa non sono riuscite a replicare il successo ottenuto soltanto tre giorni fa contro la formazione di coach Zoran TerzicFinale della Coppa di Turchia. Le giallonere hanno vinto il primo set, ma poi sono crollate alla lunga distanza contro le padrone di casa che ora conducono la serie e sono più vicine all’atto conclusivo. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti saranno obbligate a vincere la-2 in programma tra un paio di giorni per rimettere in equilibrio la situazione e continuare a inseguire la finale per il titolo del campionato ...