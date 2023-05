Volkswagen Golf R - La 333 è la prossima limited edition - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un anno dopo la 20 Years, lasi prepara a lanciare un'altra serie speciale dellaR: la 333. Dove il numero magico, 333, quasi certamente si riferisce ai cavalli di potenza in dote al 2.0 litri TSI di questa variante, con ogni probabilità abbinati a 420 Nm di coppia. Per un output complessivo del tutto equivalente quello della 20 Years, oggi la solaR a listino. Com'è. A fare la differenza, come evidenzia undiffuso dalla Casa su YouTube, sarà la personalizzazione, estetica e non solo. Nella clip, laR 333compare in una speciale livrea gialla con dettagli neri: dalle grafiche applicate alla parte bassa della fiancata (con scritto 333 in giallo), alle calotte specchi, ...