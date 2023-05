... Sophie Binet, ha indicato che la mobilitazione sara' inedita ed eccezionale; tra il 25 e il 33 per cento deischedulati nei principali aeroporti francesi sarannoTutte cancellate le partenze Tuttiin partenza da Berlino , dove in mattinata le cancellazioni riguardavano anche quasi un terzo degli arrivi . Sempre a inizio giornata erano una ...Per via delle restrizioni, per esempio, molte compagnie aeree si sono trovate in ginocchio per via dei troppi. Con queste nuove misure, invece, secondo la compagnia di viaggio Qunar le ...

Voli annullati per carenza di aerei: "Mancano i pezzi di ricambio" EuropaToday

Dalle 13 alle 17 incrociano le braccia i controllori di volo Enav del centro di controllo di Roma, i piloti e gli assistenti di volo di Vueling e gli assistenti di volo di Air Dolomiti ...Dalle 13 alle 17 incroceranno le braccia i controllori di volo Enav del centro di controllo di Roma, i piloti e gli assistenti di volo di Vueling e gli assistenti di volo di Air Dolomiti, compagnia co ...