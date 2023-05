Vlahovic | un dubbio per la Juve da 90 milioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) A volte è necessario fermarsi . Per ripartire più forti, magari più leggeri. È quello che sperano tutti in casa, anche pensando a Dusan. Uno da 90su cui ricostruire l'attacco ...

Numeri, solo numeri , che però pesano come macigni su uno come. Numeri diventati esponenzialmente ingombranti, a tal punto che qualche partita trascorsa senza veder girare quel contatore può ...Massimiliano Allegri accantona il 4 - 3 - 3 e rispolvera Dusanlà davanti con Di Maria a ... Ancora inBenassi che spera di recuperare. In attacco Ciofani in pole su Dessers che non è ...... Locatelli, Miretti e Iling a centrocampo, Di Maria alle spalle dell'unica punta. Consueto 4 - 3 - 3 anche per Baroni, che però dovrà fare a meno dello squalificato Strefezza, senza...

Vlahovic, dubbio da 90 milioni: escluso anche per scelta tecnica, 'ora Allegri vuole una reazione'. E il Bayern... ilBianconero

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali della sfida in programma all'Allianz Stadium: le scelte di Allegri e di Baroni.Valeri Bojinov, ex viola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione complicata che Dusan Vlahovic sta vivendo alla Juventus in termini di gol, dopo l'addio ...