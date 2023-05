Viva Rai 2 | Gianni Morandi dà buca a Fiorello che in diretta racconta | È stata una catastrofe” | il racconto della disavventura

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nella nuova puntata diRai 2,doveva essere ospite di: qualcosa andato storto Per chi conosce bene la trasmissione di, che ci tiene compagnia la mattina alle 7:15 sino alle 8:00, oltre a leggere tantissima news insieme a Fabrizio Biggio, sua spalla destra e il conduttore radiofonico Mauro Casciari, ormai presenza fissa nella Glass Room,ha una vera e propria scaletta. Oltre i balletti diretti da Luca Tommassini, che a detta del padrone di casa incidono tantissimo sul budgettrasmissione,stesso con Biggio e Casciari crea degli sketch comici basati sui tormentoni del momento: il duo super famoso tra i bambini, i Me contro Te, sono diventati ad esempio i Ma senza Se, così come tutti i ...