Vincono Juventus e Atalanta | gol e spettacolo a Salerno | i risultati delle 18 | 00

Atalanta,e Torino nei quattro incontri delle 18 della 33/a giornata di serie A, verdetti che inchiodano nelle loro scomode posizioni rispettivamente lo Spezia, il Lecce e la ...Serata pazzesca in Serie A con le prime quattro gare della 33esima giornata che sono ricche di emozioni e gol.e Atalanta Gol e divertimento a profusione nelle gare delle 18 del turno infrasettimanale di Serie A. Lo spettacolo maggiore arriva direttamente da Salerno dove i padroni di casa e la ...20.00 Serie A,Atalanta eSuccessi interni col minimo scarto per Atalanta e Juve che piegano Spezia e Lecce. Alle 21 se la Lazio non batte il Sassuolo all'Olimpico,è scudetto Napoli ATALANTA - ...

Serie A, vincono Juventus e Atalanta. Pari per la Fiorentina Milan News

Vincono Atalanta, Juventus e Torino nei quattro incontri delle 18 della 33/a giornata di serie A, verdetti che inchiodano nelle loro scomode posizioni rispettivamente lo Spezia, il Lecce e la Sampdori ...Questi i risultati delle gare giocate alle 18, in contemporanea con la Fiorentina. ATALANTA SPEZIA 3-2 - Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta, che batte lo Spezia per 3-2, quasi ...