Dopo oltre 18 mesi di restauro, riapre il Museo storico dell'Aeronautica Militare didi, sulle sponde del lago di Bracciano, alle porte di Roma. Mercoledì 3 maggio, la cerimonia per presentare i lavori di ammodernamento e riqualificazione; un progetto che rientra nell'...È stato presentato oggi adi, sulle sponde del lago di Bracciano, al termine dei lavori di ammodernamento e riqualificazione, il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, un progetto che rientra nell'ambito delle ...Si è tenuta oggi, mercoledì 3 maggio, adi, sulle sponde del lago di Bracciano, alla presenza di autorità, ospiti e rappresentanti della stampa, la cerimonia per presentare i lavori di ammodernamento e riqualificazione che hanno ...

Vigna di Valle, riapre il Museo Storico dell'Aeronautica Militare - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Nuovi velivoli, un nuovo percorso espositivo e strutture riqualificate per il Museo storico dell'Aeronautica militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano a nord di Roma. La riapertura festeggia i ...