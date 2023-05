Vieri | “Inter squadra più forte del campionato Quando in forma non si può competere con loro”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’ex calciatore dell’, Christian, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitch, durante la Bobo TV, in cui ha parlato deldi Serie A. Tra i vari temi, ha parlato anche dei nerazzurri, ritenendoli lamigliore in Italia: “L’, se gioca così, è troppo. Non si puòcon, sono laL'articolo