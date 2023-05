VIDEO | The Miz e una scatenata Alexa Bliss danno spettacolo a “That’s my Jam” | condotto da Jimmy Fallon

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Assente dal Draft 2023 e soprattutto assente dalle scene da diversi mesi,è comunque comparsa in televisione questa settimana partecipando, in coppia con The Miz, alMy Jam, un quiz musicaledaed ispirato ad uno dei segmenti del Tonight Show. Domande, karaoke e soprattutto tante risate,ha messo in mostra le sue doti canore esibendosi sulle note di Tik Tok di Kesha, per poi cantare con diversi effetti vocali, strappando tantissime risate, All the small things dei Blink182. The Miz si è cimentato in una coreografia sulle note “DJ Got Us Fallin’ In Love” di Usher, oltre al karaoke e tanto altro. Idella puntata .@wwe performs a Magic Mic ...

Intanto il servizio diin streaming ha diffuso le prime foto che ritraggono i protagonisti, tra cui Kaley Cuoco (Big Bang Theory , L'assistente di volo ), Chris Messina (Mindy Project ...Undimostrativo a favore di camera, in cui in mitragliatore è piazzato a poco a distanza, ma ... Facebook content This content can also be viewed onsite it originates from. Grazie alle sue ...Khadim Dia (2 - 0, 2 finalizzazioni), 25 anni, è stato scelto per partecipare aFight Academy, un camp di 10 settimane che si tiene a San Diego ...

Fedez e Chiara in lacrime nel trailer della seconda stagione dei ... Dire

Amazon Studios ha rilasciato il primo poster ufficiale di Gen V, l’ultimo spin-off della popolare serie di supereroi di Prime Video The Boys. Il poster promozionale della Godolkin University offre ai ...Nel maggio 2023 Prime Video presenta due lungometraggi originali, Uno splendido disastro e Prima di andare via, oltre a film recenti come The Fabelmans, Le otto montagne, Halloween Kills e Il grande g ...