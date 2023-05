Victoria Cabello fa ‘Viaggi Pazzeschi’ su Tv8 con Paride Vitale

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 maggio 2023)(foto US Tv8) Un viaggio l’ha riportata sotto i riflettori, un nuovo viaggio la riporta in tv. Anzi, saranno Viaggi Pazzeschi: questo è il titolo del programma che vedesbarcare nella prima serata di Tv8 da martedì 23 maggio. Dopo l’avventura a Pechino Express nell’edizione di un anno fa, che l’ha vista vincitrice nella lunga “rotta dei sultani” in coppia con(erano “I pazzeschi”), la conduttrice italiana nata a Londra porta con sé l’amico nel nuovo programma di Tv8 che la vedrà on the road in giro per il mondo, guidata dai locals (le guide locali). Un format dedicato dunque ai viaggi, quasi dieci anni dopo la sua ultima fatica televisiva: giudice a X Factor nel 2014. Per quanto ...