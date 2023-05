Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)DEL 3 MAGGIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 CAMION CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ INTERNO DELLA GALLERIA TRIONFALE, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; RIMOSSO ANCHE IL MEZZO PESANTE IN PANNE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA PRENESTINA; PER LA PRESENZA DI CANTIERI SEGNALIAMO INFINE INCOLONNAMENTI SU VIA LAURENTINA, A PARTIRE DAL ...