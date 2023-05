Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)DEL 3 MAGGIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ INTERNO DELLA GALLERIA TRIONFALE RESTANO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA FLAMINIA; PROBLEMI ANCHE IN INTERNA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN CAMION IN PANNE DA POCO RIMOSSO AL KM 40+000 PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA PRENESTINA; E A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN INTERNA CI SONO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA DIRAMAZIONESUD, CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA; PER IL RESTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E ...