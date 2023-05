Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 3 maggio 2023)DEL 3 MAGGIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONUSETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST; VERSO LA STESSA TANGENZIALE CODE SULLE CONSOLARI CASSIA VEIENTANA, CASSIA, FLAMINIA, E APPIA; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO E LUNGO LA VIA DEL MARE; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ...

...dal passaggio hanno preso parte alla riunione del Cov (coordinamento operativo per la) ... Rosario Battipaglia e Matteo Picardi , direttore generale dell'ente di via. A coordinare i ...Suci sono alcune condizioni per poter collegare con un ponte fatto anni fa dal via Don Bosco a via. Possibilità sul mare di parchi urbani e servizi collegati alla pista ciclabile. ...... si renderanno necessarie, nel fine settimana, alcune modifiche alla. Dalle ore 8 di ... in via Bolzoni, nel tratto di via Colombo tra via Bolzoni e piazzale. Inizierà invece alle ore 2 ...