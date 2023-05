Via Nazionale – Lite fra barboni sul 64 | accoltellato 40enne

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) egiziano – Una furiosaè scoppiata per motivi sconosciuti tra due senza fissa dimora a bordo dell’autobus 64 in viaa Roma, davanti al palazzo delle Esposizioni. Scesi dalla vettura, uno dei due hal’altro, un quarantenne egiziano, lasciandolo sanguinante sul marciapiede. E’ avvenuto il 1° maggio nel pomeriggio. La vittima è stata colpita con un’arma da taglio tra il collo e la spalla ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.