Verratti in sovrappeso di quattro chili | ' Se hai rispetto per il Psg | vai via'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il Paris Saint Germain è al comando della Ligue 1, ma il brutto scivolone interno contro il Lorient (sconfitta per 3 - 1) ha creato non poche polemiche. Anche perché l'Olympique Marsiglia si avvicina ...

indi quattro chili Ma Messi non è l'unico campione finito nella bufera. Anche l'italiano Marcopotrebbe lasciare Parigi perché contestato dai tifosi del Paris Saint - ...2 Marconon è più certo del suo posto al centro del Paris Saint - Germain. ' Le Parisien ' ha ... tornato dalle vacanze post Mondiali indi quattro chili : Il quotidiano ha puntato ...... il quale sarebbe tornato dalle vacanze post Mondiali indi quattro chili: 'troppe ... 'Quando perde palla non gli si può dire niente solo perché è Marcoe perché è così forte ...

PSG, BUFERA SU VERRATTI: "SOVRAPPESO, VADA VIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Paris Saint Germain è al comando della Ligue 1, ma il brutto scivolone interno contro il Lorient (sconfitta per 3-1) ha creato non poche ...Marco Verratti non è più certo del suo posto al centro del Paris Saint-Germain. 'Le Parisien’ ha svelato un retroscena sul centrocampista ...