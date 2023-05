Verona | Zaffaroni | «Abbiamo ceduto dal punto di vista emotivo Ritiro? Vedremo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Inter Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: «daldiquesta sera soprattutto nella ripresa. Avevamo approcciato bene, poi l’autogol e la rete di Calhanoglu ci ha fatto perdere le certezze. È stata una serata negativa, ci sentiamo in dovere di chiedere scusa ai tifosi, che si aspettavano una prestazione diversa. Una sconfitta come questa non deve compromettere un percorso di cinque mesi che ci ha fatto arrivare fino a questo? Dobbiamo parlarne. Nonge? Ha ...