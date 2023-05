Verona-Inter | Zaffaroni alza Duda ed esclude un big? La formazione – SM

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Prosegue l’avvicinamento a, con il calcio d’inizio del turno infrasettimanale previsto per le ore 21. Sport Mediaset, comeper, ne dà una con unin panchina per inserire. Qui le probabili scelte di Inzaghi. L’AVVERSARIO – Una novità dida parte di Marcoperpotrebbe essere Ondrej. Il centrocampista offensivo polacco, che a inizio carriera era stato a un passo dal diventare un giocatore dell’, è arrivato all’Hellas a gennaio e oggi può trovare spazio dal 1?. Stando a Sport Mediaset sarà piazzato come trequartista sulla stessa linea di Simone Verdi, uomo più in forma dei gialloblù con tre gol nelle ...

... sono infatti incappati in due sconfitte consecutive controe Torino che potrebbero aver ... Ciro Immobile ha segnato il suo ultimo in Serie A all'Olimpico lo scorso 11 settembre (2 - 0 al).UN PO' DI NUMERI SU: che partita bisogna aspettarsi Adesso sembra un'altra: i successi in Champions e Coppa Italia sembrano aver ridato fiducia e consapevolezza ...Mentre Inzaghi non molla di un millimetro e schiera fondamentalmente aunadi titolari, ecco che Pioli contro la Cremonese inserisce in squadra giocatori impresentabili ancora una volta, ...

Tra la trasferta di Verona e quella di Roma, Edin Dzeko e Romelu Lukaku si giocano un posto accanto a Lautaro Martinez nell'euroderby contro il Milan ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...