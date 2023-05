Verona-Inter | tocca a Dzeko! Inzaghi crede nel riscatto – CdS

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’, questa sera, sarà di scena a. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sportpunterà su Dzeko: il tecnico nerazzurroneldel bosniaco, reduce da un periodo di appannamento– Edin Dzeko partirà titolare in. Per il bosniaco, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sera l’occasione per tornare ad incidere: il gol manca ormai dalla sfida di Supercoppa contro il Milan a gennaio. Dopo il buio: tre mesi e mezzo e ben 21 partite senza timbrare il cartellino. La fiducia diperò, secondo il quotidiano, è sempre ben salda: il tecnico, escluse le sfide con Empoli e Lazio, ha sempre impiegato il numero 9 nerazzurro, anche dal 1?. Nonostante il momento ...

Pronostici altre partite Più rischiosa la trasferta dell'e soprattutto quella della Roma a Monza. Si gioca anche in Premier League e Liga: Liverpool e Manchester City partono ...Nella gara della 33ª giornata di Serie A, l'fa visita alal \''Bentegodi\''. Dopo il successo sulla Lazio e in vista delle sfide contro Roma ...I gialloblù ospitano l'al Bentegodi quest'oggi Come scrive la Gazzetta dello Sport, ilche oggi si appresta ad affrontare l'è una squadra che vuole contare sul fattore Bentegodi ...

Per questo motivo non è presente tra i convocati di Zaffaroni per la sfida con l’Inter. Fonte: hellasverona.it Il club ha comunicato in questi minuti la notizia e il motivo… Leggi ...L’Inter affronterà il Verona il 3 maggio alle 21: ecco dove vedere il match in tv e live streaming L’Inter sarà sul campo dell’Hellas Verona mercoledì 3 maggio alle ore 21. La… Leggi ...