Verona-Inter | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

Stasera, per la cronaca, il Milan ospita la Cremonese, e l'viaggerà verso. Sabato sarà importante anche per la formazione di Pioli, che ospiterà la Lazio, per ora ben salda tra secondo e ...Trasferta dell'con Inzaghi senza Skriniar cui si aggiunge Gosens mentre tra gli scaligeri out Henry, Lasagna con Hrustic. Passiamo a Lazio - Sassuolo dove ci saranno ben tre ...Così come Atalanta - Spezia anche insono in palio punti quasi decisivi per il futuro delle due squadre. Il pari strappato a Cremona dà fiducia alla squadra di Zaffaroni che ospita un ...

Probabili formazioni di Verona-Inter Sky Sport

Partita decisiva per entrambe le squadre: l'Inter segue la prossima Champions League, mentre il Verona lotta per la salvezza.L'Inter ora non vuole più fermarsi e vuole dare continuità ai risultati per garantirsi il quarto posto a fine stagione. Inzaghi ritrova De Vrij, Brozovic e davanti il tandem formato da Lautaro e Dzeko ...