Verona-Inter | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

- Due vittorie consecutive in campionato, con il mirino fisso sulla terza. L'di Simone Inzaghi va a caccia di punti preziosi in chiave Champions e proverà a farlo al Bentegodi contro il ...Lo Spezia combatte, ma non riesce a tirarsi fuori dalla zona retrocessione: la squadra di Semplici rimane a 27 punti insieme al" che in serata affronta l'a San Siro " al terzultimo ...... Zortea, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Mateus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté 2023 - 05 - 03 19:43:12 Milan - Cremonese, la diretta 2023 - 05 - 03 19:42:39, la ...

Verona-Inter: le formazioni ufficiali | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Hellas Verona-Inter, al Bentegodi prosegue la corsa Champions League per i nerazzurri. Gli scaligeri vogliono punti per sferrare il sorpasso allo Spezia. Le formazioni ufficiali.Tona in campo oggi la Serie A, con il Napoli pronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico contro il Sassuolo. Si giocano ...