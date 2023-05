Verona-Inter | pagelle | Calhanoglu spaziale 7 | Dzeko da cigno 8!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’passeggia al Bentegodi e si diverte vincendo contro ilcon il risultato di 6-0 (vedi report). Edintorna a timbrare il cartellino con una doppietta 8, Hakantira fuori un bolide 7. SAMIR HANDANOVIC 6 – Risponde presente quando viene chiamato in causa. Rimane sul primo palo sul tiro di Verdi, poi respinge alta la conclusione di Gaich.– DIFESA DANILO D’AMBROSIO 6.5 – Spinge per alzare il pressing, riesce ad arrivare anche vicino al gol con un colpo di testa sul secondo palo, la specialità di casa. – dal 57? MATTEO DARMIAN 6 – Gioca una partita a risparmio energetico, si tiene per occasioni più importanti e va bene così. STEFAN DE VRIJ 6.5 – Gaich non si muove, fa gol ma nella porta sbagliata. L’olandese sfiora la ...