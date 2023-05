Verona-Inter oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una delle partite se non la partita più importante della giornata diA si giocherà, alle ore 21.00, presso lo Stadio “Bentegodi” ditra l’di Simone Inzaghi e ildella coppia Zaffaroni-Bocchetti. Partita fondamentale perché da una parte c’è l’che deve prendersi uno dei quattro posti per la prossima Champions League, oltre a pensare anche la partita che proprio tra una settimana verrà disputata dai nerazzurri contro il Milan in Champions League. Dall’altra poi c’è il, che sembrava spacciato tre settimane fa, ma che si è dato una grande speranza verso la salvezza. Le scelte degli allenatori Simone Inzaghi si giocherà tanto in questa partita ma dovrà anche considerare il dispendio di energie psicofisiche dei suoi calciatori. ...

...30 Conegliano - Novara CALCIO - SERIE A 18:00 Atalanta - Spezia 18:00 Juventus - Lecce 18:00 Sampdoria - Torino 18:00 Salernitana - Fiorentina 21:0021:00 Lazio - Sassuolo 21:00 Monza -...Tra l'altro, non solo i salentini avranno una sfida difficile ma anchee Spezia partiranno sfavoriti nei loro match controe Atalanta rispettivamente negli incroci che vedono ...Commenta per primo Dare continuità alla vittoria in rimonta con la Lazio e portare a casa altri punti pesanti per la serratissima corsa Champions League.in missione anel turno infrasettimanale di Serie A (33ª giornata, calcio d'inizio alle 21, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, in streaming su NOW, Sky Go ...

Probabili formazioni di Verona-Inter Sky Sport

Una delle partite se non la partita più importante della giornata di serie A si giocherà oggi, alle ore 21.00, presso lo Stadio “Bentegodi” di Verona tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Verona della ...Quattro più quattro. Sono le partite in calendario oggi, mercoledì 3 maggio, per la 33esima giornata di Serie A. Il calendario dell'ultimo turno infrasettimanale della stagione conta infatti otto gare ...