Verona-Inter LIVE Match Center | segui tutti gli aggiornamenti in diretta

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è l'incontro valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023.ila cura di ScoreAxis. L'di Simone Inzaghi sfida l'Hellasdi Marco Zaffaroni. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 21 allo stadio Marcantonio Bentegodi.

Testa solo al. E' questo l'avvertimento di Hakan Calhanoglu alla squadra e ai tifosi nerazzurri. L'si prepara a scendere in campo sul campo delnella 33esima giornata di serie A. Una gara fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi che dopo il successo con la Lazio deve provare a ...Commenta per primo Così Hakan Calhanoglu, centrocampista dell', prima del match contro ilTV: 'Essere continui è sempre importante per noi. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo trovato i risultati che volevamo. La squadra sta giocando molto bene e siamo concentrati. Sappiamo ...- Due vittorie consecutive in campionato, con il mirino fisso sulla terza. L'di Simone Inzaghi va a caccia di punti preziosi in chiave Champions e proverà a farlo al Bentegodi contro il ...

Verona-Inter: le formazioni ufficiali | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista danese degli scaligeri presenta la sfida contro l'Inter a pochi minuti dal calcio di inizio del match ...Tutto è pronto per il grande match tra Hellas Verona e l'Inter di Inzaghi. Scopriamo quali sono le due rose che scenderanno in campo e i convocati.