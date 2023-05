Verona-Inter | ecco dove vederla e le scelte dei due allenatori

andrà in scena questa sera allo Stadio Bentegodi del capoluogo scaligero alle ore 21.00. I gialloblu tentano il colpaccio per mettere pressione allo Spezia e raggiungere quota 30 punti. ...... probabilmente del Novecento calcistico italiano - lo scudetto delnel 1985 - e poi, subito dopo, ancora fradici di gloria, pronti a cambiare maglia, per trasferirsi a Milano, sponda, e ...... ha pareggiato con, Milan e Napoli, quindi non possiamo certo dire che qualcuno abbia ... ha perso tre volte ( 2 col Milan e 1 con la Lazio) e pareggiato altre tre ( con, Milan e ...

L'Inter di Simone Inzaghi vuole dare continuità di risultati in campionato dopo la vittoria sulla Lazio. Questa sera i nerazzurri giocheranno contro il Verona in cerca di punti salvezza ...Edin Dzeko non segna dal 4 gennaio in campionato contro il Napoli e dal 18 gennaio in Supercoppa col Milan: stasera titolare a Verona ...