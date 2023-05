Verona - Inter diretta 0 - 5 | ora LIVE la partita di oggi

- Due vittorie consecutive in campionato, con il mirino fisso sulla terza. L'di Simone Inzaghi va a caccia di punti preziosi in chiave Champions e proverà a farlo al Bentegodi contro il ...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...... tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico In campo Lazio - Sassuolo 1 - 0 DIRETTA Milan - Cremonese 0 - 0 DIRETTA, Monza - Roma 1 - 1 DIRETTA e0 - 3 ...

Verona-Inter 0-5: gol di Calhanoglu, Dzeko e Lautaro! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 17 Ceccherini ... Allenatore: Marco Zaffaroni. INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio (57' 12 Bellanova), 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries (65' 46 Zanotti), 22 Mkhitaryan (65' 5 ...HELLAS VERONA-INTER 0-5 (31' Gaich (Aut.), 37' Calhanoglu, 38', 61' Dzeko, 55' Lautaro Martinez) LA PARTITA LIVE 71' - Bellanova prova lo sprint, Faraoni ...