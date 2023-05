Verona-Inter | da ora in poi c’è da costruire e non più inseguire

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è una delle tante partite (ben otto) di oggi nel turno infrasettimanale di Serie A. Alle 21 sfida spartiacque al Bentegodi, con l’obiettivo sempre ben impresso in mente. NUOVA RIPARTENZA –fa cominciare un maggio che vedrà otto partite (vedi calendario), con una certezza: non c’è più da. Lo scorso weekend ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di sistemare un po’ la classifica, riprendendosi il quarto posto. Questo significa che non bisogna piùaltre squadre, ma semplicemente fare l’andatura. L’è pressoché padrona del proprio destino: se vince le ultime sei giornate di Serie A è altamente improbabile che non sia fra le prime quattro (c’è solo una minima possibilità di rischio legata agli arrivi a pari punti). Ma ...

Stasera, per la cronaca, il Milan ospita la Cremonese, e l'viaggerà verso. Sabato sarà importante anche per la formazione di Pioli, che ospiterà la Lazio, per ora ben salda tra secondo e ......30 Conegliano - Novara CALCIO - SERIE A 18:00 Atalanta - Spezia 18:00 Juventus - Lecce 18:00 Sampdoria - Torino 18:00 Salernitana - Fiorentina 21:0021:00 Lazio - Sassuolo 21:00 Monza -...Tra l'altro, non solo i salentini avranno una sfida difficile ma anchee Spezia partiranno sfavoriti nei loro match controe Atalanta rispettivamente negli incroci che vedono ...

Probabili formazioni di Verona-Inter Sky Sport

La Cremonese è in lotta per non retrocedere, è a sette punti dal terzultimo posto, e non può perdere. Verona-Inter (ore 21 su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e ...La 33esima giornata di Serie A è oramai pronta a partire. Manca sempre meno all'inizio delle gare e oggi, mercoledì 3 maggio, si giocheranno ben otto incontri sui dieci previsti. Diversi gli scontri i ...