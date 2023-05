Verona-Inter | cinque cambi per Inzaghi? La probabile formazione

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Simonepotrebbe effettuarenellain campo dal primo minuto oggi mercoledì 3 maggio allo stadio Bentegodi per Hellas– Secondo quanto riportato da SportItalia.com, sarannoi probabilinelladi Hellasda parte dell’allenatore nerazzurro Simonerispetto allain campo dal primo minuto domenica 30 aprile per-Lazio. Uno in difesa: Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi. Due a centrocampo: Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu al posto di Henrikh Mkhitaryan. ...

... sono infatti incappati in due sconfitte consecutive controe Torino che potrebbero aver ... Ciro Immobile ha segnato il suo ultimo in Serie A all'Olimpico lo scorso 11 settembre (2 - 0 al).UN PO' DI NUMERI SU: che partita bisogna aspettarsi Adesso sembra un'altra: i successi in Champions e Coppa Italia sembrano aver ridato fiducia e consapevolezza ...Mentre Inzaghi non molla di un millimetro e schiera fondamentalmente aunadi titolari, ecco che Pioli contro la Cremonese inserisce in squadra giocatori impresentabili ancora una volta, ...

Tra la trasferta di Verona e quella di Roma, Edin Dzeko e Romelu Lukaku si giocano un posto accanto a Lautaro Martinez nell'euroderby contro il Milan ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...