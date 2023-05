Verona-Inter 0-6 | Tramontana esulta | la corsa Champions dei nerazzurri continua VIDEO

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilcon lenze di Filippoin0-6, match del turno infrasettimanale della Serie A 2022/2023. Goleada nerazzurra al Bentegodi, con gli uomini di Simone Inzaghi che non falliscono l’appuntamento e proseguono la loro marcia nella lotta per il quarto posto. Nel primo tempo succede tutto in cinque minuti, poi nella ripresa la vittoria dell’assume contorni ancora più netti. Di seguito le reazioni di, storico telecronista tifoso nerazzurro. ILSportFace.

E torna disponibile Calhanoglu, ain palio punti Champions. Un esame da non fallire, Luciano Marangon: "Sulla carta non c'è partita, ma il Bentegodi quando vuole fa magie" ...L' chiude la partita contro ilnei primi 45'. Dopo un avvio lento da parte di entrambe le ... Dopo le sconfitte contro Torino ela squadra di Sarri rialza la testa e si impone sui neroverdi ...Seguono a ruota Lazio e, che archiviano con i tre punti le gare contro Sassuolo e. Stefano Pioli non li molla, anzi rilancia: altra occasione per i quattro belgi che (almeno tre di loro),...

Verona-Inter 0-6: gol di Calhanoglu, Dzeko e Lautaro | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

Inter batte Verona 6-0: doppiette di Dzeko e Lautaro, a segno anche Calhanoglu. Autorete di Gaich. L'Inter non aveva mai vinto tre gare di fila nel 2023 e in questo campionato non aveva mai vinto con ...HANDANOVIC 6,5 - Sul campo dove negli ultimi due precedenti aveva raccolto più errori che parate, fa la sua parte con grande tranquillità. Certo, il punteggio finale ...