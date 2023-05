Verona-Inter 0-6 | terza vittoria di fila per i nerazzurri

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – L’riprende la zona Champions League con il quarto posto in classifica in solitaria battendo al Marcantonio Bentegodi 0-6 ilnel match valido per la 33/a giornata di Serie A. Ad aprire le marcature l’autogol di Adolfo Gaich al 31?, poi l’uno-due nerazzurro firmato Calhanoglu e Dzeko al 36? e 37?. Nel secondo tempo prima il poker siglato da Lautaro Martinez al 57? e infine la doppietta di Dzeko al minuto 61?.diper l’, fondamentale per la corsa Champions dei, ottenuta dopo i successi con l’Empoli e la Lazio. L’sale al quarto posto in classifica a quota 60 punti davanti le inseguitrici Atalanta, Roma e Milan. Diciottesimo ko stagionale per gli scaligeri, fermi a 27 punti, a pari ...

Commenta per primo Intervistato dai microfoni di Sky Sport , Edin Dzeko , tornato al gol, ha parlato così dopo il 6 - 0 tennistico dell'sul: 'Sicuramente è importante segnare per un attaccante, ma io non soffro se non segno, anche perché i miei gol li ho già fatti in passato. Ora puntiamo alla finale di Champions e alla ...... ma addirittura lo cede all', che dilaga ae sorpassa in un colpo i rossoneri e la Roma, fuori dalla zona Champions e agganciati ...... LECCE, Udinese, CREMONESE, Empoli JUVE - Atalanta, CREMONESE, Empoli, MILAN, Udinese- Roma, SASSUOLO, Napoli, ATALANTA, Torino ATALANTA - JUVE, Salernitana,, MONZA MILAN - LAZIO,...

Verona-Inter 0-6: gol di Calhanoglu, Dzeko e Lautaro | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

Gli uomini di Inzaghi frantumano il Verona, quelli di Sarri regolano il Sassuolo. Rossoneri a rischio sconfitta fino all'ultimo. Bene Juve, Toro e Atalanta ...Il tecnico nerazzurro ha commentato la grande prestazione della sua squadra dopo il 6-0 contro la formazione di Zaffaroni ...