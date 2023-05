Verona-Inter 0-6 | terza vittoria di fila per i nerazzurri

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Salgono così al quarto posto in classifica a quota 60 punti L’riprende la zona Champions League con il quarto posto in classifica in solitaria battendo al Marcantonio Bentegodi 0-6 ilnel match valido per la 33/a giornata di Serie A. Ad aprire le marcature l’autogol di Adolfo Gaich al 31?, poi l’uno-due nerazzurro firmato Calhanoglu e Dzeko al 36? e 37?. Nel secondo tempo prima il poker siglato da Lautaro Martinez al 57? e infine la doppietta di Dzeko al minuto 61?.diper l’, fondamentale per la corsa Champions dei, ottenuta dopo i successi con l’Empoli e la Lazio. L’sale al quarto posto in classifica a quota 60 punti davanti le inseguitrici Atalanta, Roma e Milan. Diciottesimo ko stagionale ...

Commenta per primo Intervistato dai microfoni di Sky Sport , Edin Dzeko , tornato al gol, ha parlato così dopo il 6 - 0 tennistico dell'sul: 'Sicuramente è importante segnare per un attaccante, ma io non soffro se non segno, anche perché i miei gol li ho già fatti in passato. Ora puntiamo alla finale di Champions e alla ...

Il tecnico nerazzurro soddisfatto della prestazione a Verona e del momento della sua formazione: "Non dobbiamo fermarci e il quarto posto in campionato è obbligatorio. Se in passato fossimo stati più ...Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervenuto a Sky Sport al termine del match contro l'Hellas Verona, ha parlato così della preparazione in vista dell'Euroderby: ...