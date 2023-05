Verona-Inter 0-6 le pagelle e il tabellino della partita | show pazzesco al ”Bentegodi”

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 3 maggio 2023)0-6 lee il. Inzaghi deve dare continuità: obiettivo 3 punti per inseguire il quarto posto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la rimonta perfetta contro la Lazio, l’proverà a bissare un nuovo successo nella difficile trasferta di. Gli scaligeri, tornati in auge per salvarsi, approfitteranno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.