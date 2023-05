Verona-Inter 0-0 LIVE | fischio d’inizio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

Testa solo al. E' questo l'avvertimento di Hakan Calhanoglu alla squadra e ai tifosi nerazzurri. L'si prepara a scendere in campo sul campo delnella 33esima giornata di serie A. Una gara fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi che dopo il successo con la Lazio deve provare a ...Commenta per primo Così Hakan Calhanoglu, centrocampista dell', prima del match contro ilTV: 'Essere continui è sempre importante per noi. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo trovato i risultati che volevamo. La squadra sta giocando molto bene e siamo concentrati. Sappiamo ...- Due vittorie consecutive in campionato, con il mirino fisso sulla terza. L'di Simone Inzaghi va a caccia di punti preziosi in chiave Champions e proverà a farlo al Bentegodi contro il ...

Verona-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Le parole di Calhanoglu a pochi minuti dal calcio d'inizio fra Hellas Verona e Inter, match valido per la 33ª giornata di Serie A ...Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter, partita valida per il 33° turno di Serie A: Handanovic dal 1', Gaich in attacco ...