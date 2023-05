(Di mercoledì 3 maggio 2023) Già la scorsa settimana avevamo anticipato la notizia: la Regioneha approvato unda 4 milioni di euro rivolto alleinnovative e al loro consolidamento. Ciò che possiamo aggiungere adesso sono idella misura, resi noti dallo stesso Ente.Regione, cosa c’è da sapere L’obiettivo deldella Regioneè quello di sostenere l’ecosistema della competitività regionale e supportare lo sviluppo della cultura imprenditoriale innovativa. Per questo motivo, ilè rivolto principalmente allegià costituite, in particolare quelle ad alta intensità di applicazione di conoscenza. Gli interventi deldevono riguardare progetti realizzati da ...

PREMIO DI PITTURA GIUSEPPE CASCIARO "PER ARTISTI È online ilper partecipare al Premio ... TEATRO STABILE DELCERCA ADDETTO AI SOCIAL MEDIA Il Teatro Stabile delattualmente è ...... verso un modello sostenibile ed intelligente, grazie all'aggiudicazione delIllumina di ...Illuminazione Adattiva Utilizzando le ultime tecnologie nel campo della visione artificiale, è in ......15 giugno 2023 sarà possibile presentare la domanda per beneficiare delle misure economiche finanziate dalla Regione del, con DGR 1240 del 10/10/2022, a favore delle famiglie fragili. Il...

Veneto, bando da 4mln per startup: tutti i dettagli | F-Mag F-Mag

Programmazione multimediale, arte contemporanea, residenza artistica, social media management sono gli ambiti di interesse dei bandi, delle offerte di lavoro e delle opportunità in senso più ampio che ...Il bando è del valore di 2.258.758 euro ... la modulistica disponibile sul sito ufficiale di Regione Veneto, ed ogni proponente, singolo o capofila, potrà presentare una sola proposta progettuale, ...