Vaticano | Parolin | “Missione di pace? Ucraina e Russia sanno | sorprende reazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Io so che sono state informate le due parti". Mosca: "Non abbiamo ancora ricevuto alcuna proposta" “Ladi” per Kiev annunciata dal Papa “si farà”. Lo ha confermato il segretario di Statocardinale Pietroa margine di un evento all’università Lumsa a Roma.si è detto anche “sorpreso” dalladi Kiev e Mosca perché invece “a suo tempo le parti sono state informate. Poi, in mezzo ai meandri della burocrazia, può darsi che le comunicazioni non arrivino dove devono arrivare. Però le mie sono solo interpretazioni, io so che sono state informate le due parti”. Quanto alla presenza del russo Antonij, successore di Hilarion, oggi all’udienza generale del Papa,ha detto che “non c’entra nulla” con il discorso della ...