Valsugana | 63enne morta usando il «kit per il suicidio» acquistato online La procura indaga per istigazione

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I carabinieri di Borgono sulla vicenda dell’insegnanteche si sarebbe tolta la vitaun «kit per il. Ladi Trento ha aperto un fascicolo peral, ma il fascicolo al momento è a carico di ignoti. Secondo le prime ricostruzioni, altri 8 cittadini italiani, residenti in diverse località, avrebbero comprato le stesse confezioni. Che si compongono di maschere facciali contenenti nitrito di sodio: se applicate, risultato dunque letali. Repubblica aggiunge che l’Interpol avrebbe già individuato gli altri acquirenti. Che adesso dovrebbero essere contattati dalle autorità socio-sanitarie locali, già avvertite in tal senso. Non è chiaro se già ...

Sono in corso gli accertamenti della compagnia dei carabinieri di Borgosul caso di una donna di 63 anni che si sarebbe tolta la vita usando un kit per il ... Lanon sarebbe l'unica ad ...I carabinieri di Borgoindagano sulla vicenda dell'insegnanteche si sarebbe tolta la vita usando un " kit per il suicidio " acquistato online. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per istigazione al ...Si tratta di unadella, in provincia di Trento. Vani i tentativi di soccorso, nonostante la telefonata dei genitori della donna al 112 e l'intervento dei carabinieri. Ora l'Interpol ...

Valsugana, 63enne morta usando il «kit per il suicidio» acquistato ... Open

Dopo la segnalazione dell'Interpol, sono state rintracciate in Italia altre 8 persone che hanno acquistato online il kit per il suicidio.Sono in corso gli accertamenti della compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana sul caso della donna di 63 anni che si sarebbe tolta la vita usando un kit per il suicidio acquistato online. La donna ...