Val Fortore | controlli dei carabinieri | una denuncia per detenzione abusiva di fucile

... Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in, Foiano di, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di, San Bartolomeo in Galdo, San ...... Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in, Foiano di, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di, San Bartolomeo in Galdo, San ...Benevento . I carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato controlli nei comuni dellanel fine settimana. In azione 28 pattuglie che hanno controllato 66 persone, 55 veicoli e 14 esercizi pubblici. Nel corso dei controlli stradali, i militari dell'Aliquota Radiomobile, ...

Val Fortore: un denunciato e contravvenzioni per violazioni del ... anteprima24.it

È stata pubblicata sul BURC n. 31 dello scorso 27 Aprile la recentissima Legge regionale n. 6 che ha modificato la precedente n. 12 del 2008 determinando ufficialmente l’inclusione nella Comunità Mont ...È stata pubblicata sul BURC n. 31 dello scorso 27 Aprile la recentissima Legge regionale n. 6 che ha modificato la precedente n. 12 del 2008 determinando ...