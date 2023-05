...lingua non significa che le persone fanno parte di un popolo o di una comunità" dichiarae ... che si considera cittadino russo (e questo non significa essere di etnia russa poiché iper ......lingua non significa che le persone fanno parte di un popolo o di una comunità" dichiarae ... che si considera cittadino russo (e questo non significa essere di etnia russa poiché iper ...

Ushakovs: russi in Lettonia non c'entrano con aggressione Ucraina Tiscali Notizie

Riga, 3 mag. (askanews) - 'Puoi scegliere strade diverse quando hai un bivio davanti'. Ne sa qualcosa l'eurodeputato lettone Nils Ushakovs, ...