Usa | tempesta di sabbia in autostrada | maxi tamponamento in Illinois

Almeno sei persone sono rimaste uccise dopo che una tempesta di sabbia ha causato un maxi tamponamento che ha coinvolto decine di veicoli lungo la principale autostrada dell'Illinois centrale. Il maggiore della polizia di stato dell'Illinois, Ryan ...Tragedia nella contea di Montgomery in Illinois () dove una tempesta di sabbia si è alzata all'improvviso e ha sorpreso i mezzi che procedevano ad alta velocità in autostrada, come dimostra la foto scattata pochi minuti dopo il tamponamento da ......

Usa, tempesta di sabbia in autostrada nell'Illinois: almeno sei morti e più di 30 feriti TGCOM

Almeno sei persone sono rimaste uccise dopo che una tempesta di sabbia ha causato un maxi tamponamento che ha coinvolto decine di veicoli lungo ...Tempesta di sabbia: gli Usa alle prese con eventi disastrosi. Incidenti e morti sulle strade dell'illinois con visibilità pari a zero.