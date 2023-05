Usa | la Fed alza ancora i tassi d’interesse | aumento dello 0 | 25 | è il decimo consecutivo

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La Federal Reserve ha deciso un rialzo dei0,25 per cento. È il, in poco più di un anno, e porta istatunitensi tra il 5 e il 5,25 per cento, per la prima volta dal 2007 sopra i 5 punti percentuali. L’obiettivo della banca centrale americana, come quello della Bce che in questi mesi ha seguito la medesima politica monetaria, è quello di arginare l’inflazione. La novità è che, il board non dovrebbe aver previsto un ulteriore rialzo a breve. Secondo il Washington Post, la Fed «ha segnalato una possibile pausa nei rialzi, precisando che terrà conto degli effetti degli aumenti prima dirli nuovamente», anche per scongiurare gli effetti negativi che potrebbero portare a una recessione. L’ultimo...