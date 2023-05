Usa | Iran ha sequestrato una petroliera nel Golfo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le forzeiane hannoieri unabattente bandiera panamense nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato la Marina statunitense. Si tratta del secondo incidente di questo tipo in ...

"Una dozzina di imbarcazioni veloci dell'Irgcn (Marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran) hanno attaccato la nave nel mezzo dello Stretto", si legge in un comunicato.

Le forze iraniane hanno sequestrato ieri una petroliera battente bandiera panamense nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato la Marina statunitense. Si tratta del secondo incidente di questo tipo in men ...