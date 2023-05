(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Ho visto ledal Cremlino, non possiamo confermare nulla e comunque prendere tutto quello che arriva dacon le pinze". Lo ha detto Antony Blinken in un intervento al Washington Post a ...

Lo ha detto Antony Blinken in un intervento al Washington Post a proposito delle notizie su undi droni contro Vladimir Putin. ."La nostra libertà - ha aggiunto - dipende dalla libertà di stampa, ma in ogni angolo del mondo questa è sotto". In occasione della Giornata della libertà di stampa l'Unesco ha organizzato ...Peskov: "Stimesu perdite campate in aria" La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Droni ...55 Kiev: "Non abbiamo nulla a che vedere con l'al Cremlino" 14:28 Diffuso secondo video dell'...

Usa, attacco a Putin Cautela sulle notizie da Mosca Tiscali Notizie

"Ho visto le notizie dal Cremlino, non possiamo confermare nulla e comunque prendere tutto quello che arriva da Mosca con le pinze". (ANSA) ...L'incursione nel cuore di Mosca impressiona perché non ha precedenti. Ma la storia raccoglie altre immagini proverbiali di luoghi cruciali ...