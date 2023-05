Il poliziotto è appoggiato alla vettura quando compare sulla carreggiata dell'altro senso di marcia un'auto completamente fuori controllo che va a sbattere contro l'auto fermata da poliziotto. Questi ...In questo vide - rilasciato dal dipartimento di polizia della Contea di Fairfax, in Virginia - si vede un agente mentre svolge un controllo di routine. Il poliziotto è appoggiato alla vettura quando ...... la vicenda tratta infatti il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, unche passa ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...

Usa, adolescente perde il controllo della macchina: l'agente si salva per un soffio Tiscali Notizie

Il poliziotto è appoggiato alla vettura quando compare sulla carreggiata dell'altro senso di marcia un'auto completamente fuori controllo che va ...Negli Usa è avvenuta ancora una sparatoria. Due adolescenti di 18 e 16 anni sono stati uccisi da un 19enne che ha aperto il fuoco durante un party in una casa a Bay St. Louis, nel Mississippi. Oltre a ...