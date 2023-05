Donald Trump e' avanti del 36% su Ron DeSantis, suo potenziale rivale alle primarie repubblicane per le presidenziali del. Lo rivela un nuovo sondaggio di Cbs e YouGov, secondo cui tra gli elettori del Grand Old Party l'ex presidente e' al 58%, mentre il governatore della Florida (che non si e' ancora candidato) al ...Il Board della WFZO è costituito da rappresentanti di India, Colombia, Costa Rica, Tunisia,, ... che si terrà a Bari dal 27 al 29 maggio. Diventerà una straordinaria occasione per le ZES ...... con questa nomina, tutti i paesi del G7 hanno un ambasciatorescelto da Joe Biden , che intanto ha ufficializzato la sua ricandidatura per il. "

Usa 2024: Trump + 36% su DeSantis tra gli elettori repubblicani - Nord America Agenzia ANSA

Donald Trump e' avanti del 36% su Ron DeSantis, suo potenziale rivale alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024. (ANSA) ...Successo mondiale della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise che, in occasione della Convention internazionale annuale della World Free Zones ...