Uomini e Donne | registrazione 30 aprile | Nicole piange dopo la discussione con Andrea

(Di mercoledì 3 maggio 2023), anticipazioni30litiga conperchè avrebbe voluto che Carlo la raggiungesse in camerino. Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultimadi, quella del 30. Ampio spazio al trono classico in questa puntata,che era stato il trono over al centro della puntata precedente. Si parte

Emanuel Lo e Giorgia, crisi di coppia 'Troppa complicità con Lorella Cuccarini', ex dama contro Gianni Sperti: 'Attacca per creare la discussione' Sotto il post 'Ma copriti', 'Ma così ..., ex dama contro Gianni Sperti: 'Attacca per creare la discussione' Isola, Asia Argento e i consigli alla sorella Fiore: 'Non cedere alle provocazioni'. Ecco con chi ce l'ha I sorrisi ...A lui e a tutte lee glidell'aeronautica va un doveroso ringraziamento per la vicinanza dimostrata a Genova in questi ultimi anni". "Siamo orgogliosi di accogliere sul nostro territorio ...

Mercoledì 3 maggio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Ex tronista molto amato sbugiarda il naufrago Gian Maria Sainato e se la prende pure con la produzione dell'Isola ...Tutti i cittadini sono entrati in possesso del libretto Annuario 2023 “Festa Patronale Madonna della Scala – Principale Patrona di Massafra” distribuito da un apposito Comitato Organizzatore con presi ...