Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 3 05 23

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E’ giunto il momento di confessarlo: io inizio realmente a trovare spassoso il trono di Nicole Santinelli a! Vi prego ma guardate il frame qui sopra ahahahhaah Daiiiiii, ma io mi capotto dalle risate ogni santa volta, è tutto bellissimo!!! No, comunque, scherzi a parte, il cringe imperante in questo trono se da una parte mi fa soffrire tremendamente, perché come ho già detto io mi imbarazzo proprio, mi sento male, mi sento cringiata come se fossi fisicamente presente nel momento in cui questi siparietti da telenovelas venezuelana (cit) vengono messi in scena, dall’altra parte a me fa ridere, io sorrido proprio di gusto, e in fondo cosa chiedere di più ad un programma che va in onda mentre stai digerendo lo spaghetto al sugo? Tra l’altro, vi dirò, io inizio ad avere anche la sensazione che da questo trono potrà venire fuori una coppia ...