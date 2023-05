Uomini e Donne | anticipazioni 3 maggio | volano stracci tra Tina e Elio Roberta e Gianni contro Nicole

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 maggio 2023): puntata emozionante anche oggi, tra Trono Over e Classico…In questo articolo vi raccontiamo tutto!edlitigano Si inasprisce lo straCipollari edServo. L’opinionista ha insultato il cavaliere (ricordate come lo ha definito?) e lui ha minacciato querela. Andrà fino in fondo? Per ora sembra che Maria De Filippi sia riuscita a calmarlo…attaccanodopo le esterne In studio si vedranno le uscite che la tronistaSantinelli ha fatto con i corteggiatori Andrea Foriglio e ...